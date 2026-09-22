Liga, Tebas replica a Mourinho: nessuna "cospirazione" a danno del Real Madrid

22 Set 2026 - 16:17
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Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha replicato alle accuse di una "cospirazione permanente" mosse dal Real Madrid riguardo alle decisioni arbitrali nella Liga, ritenendo che il club madrileno stia usando la questione per "mascherare" le proprie difficoltà in campo. Tebas, da diversi anni in disaccordo con il club e il suo presidente, Florentino Pérez, ha risposto a un articolo filo-Real Madrid pubblicato su X con un lungo messaggio sulle dure critiche mosse dall'allenatore del Real Madrid, José Mourinho, nella conferenza stampa post-partita dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid di domenica. Il tecnico portoghese si era scagliato in particolare contro due falli commessi dagli avversari che, a suo parere, meritavano "due cartellini rossi", affermando di preferire credere che si trattasse semplicemente di "un errore" dell'arbitro e non di qualcosa di "organizzato". "I portavoce del regime e la televisione (Real Madrid TV) hanno già iniziato a costruire la solita narrativa: la cospirazione in corso. (...) Nessun club ha il diritto di scegliere i propri arbitri, e un errore arbitrale non prova una cospirazione", scrive Tebas. "Affermare che gli arbitri siano di parte contro il Real Madrid significa vivere in un'altra galassia. Questa narrativa serve da alibi per mascherare altre carenze che sono evidenti fin da queste prime partite della stagione. È più comodo parlare di cospirazione che spiegare cosa sta succedendo in campo".

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