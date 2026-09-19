Mazzola-Rivera e la storica staffetta di Mexico '70: rivali sempre, nemici mai

Appunto. Il Mondiale della discordia, con al centro delle polemiche il commissario tecnico Ferruccio Valcareggi. Nelle tre partite della fase a girone Mazzola è titolarissimo e Rivera scende in campo solo nella terza gara contro Israele rilevando nella ripresa Domenghini. Nei quarti di finale contro il Messico sostituisce, sempre nel secondo tempo, Mazzola sul risultato di 1-1: nasce la staffetta. Gli azzurri segnano tre reti nella ripresa con Riva, Rivera e ancora Riva. Si arriva alla storica semifinale contro la Germania Ovest. Anche qui al 46’ Rivera sostituisce Mazzola (con l’Italia avanti 1-0). Finirà 4-3 ai supplementari, con la straordinaria e decisiva segnatura del capitano rossonero a pochi minuti dal gong. Nella finale del 21 giugno 1970, sempre all’Azteca contro il Brasile, Mazzola è ancora titolare e Rivera ancora in panchina. Il primo tempo finisce 1-1 ma nella ripresa Valcareggi non fa cambi. Poi il Brasile mette la freccia, Gerson al 66’ e Jairzinho al 71’ portano i verdeoro sul 3-1. Al minuto 74’ cambio azzurro: non entra però Rivera, in campo Juliano per Bertini. La staffetta Mazzola-Rivera si concretizzerà solo all’84’, i famosi e famigerati “sei minuti”. Segnerà ancora il Brasile con Carlos Alberto a fissare il definitivo 4-1. E per Valcareggi, al rientro in Italia, saranno fischi e pomodori.