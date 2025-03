Italia, Spalletti: "Sogno partita a carte in aereo con il Presidente'

E ancora: "Italia-Germania è la partita che ogni allenatore vuole giocare, è come da calciatore di Inter e Milan non giocare il derby. Sono poco preoccupato perché cerco sempre di trasmettere ai calciatori di mettere tutto sul piatto della bilancia, l'emozione c'è ma il pericolo e la paura sono diverse. Siamo in un bel momento, abbiamo ritrovato attaccanti forti come Retegui e Kean che stanno facendo valere". Un pensiero al Napoli: "Napoli è la mia ultima esperienza nei club, non avrei mai potuto allenare un'altra squadra in Italia".



Poi una riflessione su cosa significhi indossare la maglia dell'Italia. "Quando arriviamo negli hotel prima delle partite - ha detto ancora Spalletti - è sempre pieno di tifosi che sventolano le bandiere dell'Italia, succede sia qui che all'estero. E lo fanno come se quelle bandiere fossero le foto dei figli che non vedono da tempo. Ne devi tenere conto, soprattutto all'estero quando incontriamo gli emigrati: per loro la bandiera dell'Italia è qualcosa di importantissimo".