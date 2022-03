Italia, scuse dalla Figc per lo spogliatoio del Barbera: "Ma non era tutta roba nostra"

Dopo le polemiche per le condizioni in cui gli azzurri hanno lasciato lo spogliatoio del "Barbera" al termine della sfida playoff con la Macedonia, per l'Italia è il momento del mea culpa. La Figc ha fatto sapere di aver chiamato il Palermo Calcio per scusarsi, ma ha anche precisato che non tutto ciò che c’era nello spogliatoio era stato lasciato lì dai giocatori e dallo staff della Nazionale.