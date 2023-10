Italia: ottimismo per Chiesa, Di Lorenzo recuperato

VERSO ITALIA-MALTA

Continuano gli esperimenti del ct in vista del doppio confronto con Malta e Inghilterra

© Getty Images Mentre gli stati generali dalla Federazione si sono ritrovati a Nyon per l’assegnazione di Euro 2032, gli azzurri di Spalletti sono rimasti a concentrarsi al Centro tecnico di Coverciano tra sedute video e allenamenti a porte chiuse, con il ct a partecipare attivamente nel cuore del gioco dando indicazioni, spiegazioni, consigli.

Ne ha dati tanti anche in tema di comportamenti. Possiamo riassumerli con due dichiarazioni rilasciate dal ct nella conferenza stampa che ha inaugurato il ritiro: 1) la maglia azzurra va amata e onorata con serietà e con impegno. Chi non la sente come necessaria, stia pure a casa. 2) ci sono due partite da affrontare: andranno evitati eccessi di sicurezza contro Malta ed eccessi di timore contro l’Inghilterra.



Nella seduta del martedì Chiesa ha partecipato al riscaldamento per poi lavorare in palestra. Continua a esserci ottimismo sul fatto che possa rimanere a Coverciano ed essere disponibile per la gara di Wembley. Buonissime notizie invece per Di Lorenzo, reduce da lieve distorsione alla caviglia e fermo nell’allenamento del lunedì: ha svolto l’intera seduta, dal riscaldamento alla parte tattica, senza nessun problema. Lavoro differenziato poi per Bonaventura, che dopo il riscaldamento è uscito dal campo. Non sembra esserci nessun allarme: si tratta di un riposo concordato dopo che il centrocampista era arrivato a Coverciano, reduce dal posticipo Napoli-Fiorentina, alle 5 del mattino.



Spalletti ha fatto qualche esperimento, tipo Udogie a centrocampo, schierando due formazioni e quindi due attacchi diversi: da una parte Orsolini, Scamacca e Zaniolo; dall’altra Berardi, Raspadori e Kean, con lo juventino provato sia centravanti, sia esterno offensivo.