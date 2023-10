Euro 2032 in Italia: ufficiale l'assegnazione con la Turchia

LA DECISIONE

La UEFA ha annunciato l'assegnazione del torneo continentale del 2032 che si disputerà tra Italia e Turchia

Euro 2032 a Italia e Turchia: la cerimonia Uefa a Nyon





























© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Euro 2032 si giocherà tra Italia e Turchia. La UEFA ha annunciato ufficialmente l'assegnazione dell'organizzazione del torneo europeo per nazionali alla Figc e alla federcalcio turca che - dopo la candidatura unica - si divideranno l'edizione. Allo stesso tempo nel 2028 il torneo sarà organizzato nel Regno Unito con partite in Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Irlanda.

La scelta delle sedi italiane che ospiteranno le partite dell'Europeo sarà resa nota solo nell'ottobre 2026, ma la condivisione dell'evento con la Turchia porterà la competizione in 5 città diversi con i rispettivi stadi, con la possibilità che diventino sei.

Dieci le città coinvolte nel processo decisionale: Roma, Milano, Torino (Stadium), Napoli, Genova, Bari, Bologna, Firenze, Verona e Cagliari con Palermo come prima alternativa.

Sempre nell'ottobre 2026 saranno decise le sedi della partita inaugurale e della finale.

CEFERIN: "CONGRATULAZIONI AI CANDIDATI"

"Congratulazioni a tutti i candidati, è stato fatto un grande lavoro e non è stato facile. Abbiamo apprezzato davvero molto le presentazioni". Lo ha detto il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin al termine del Comitato Esecutivo che ha assegnato gli Europei del 2028 a Gran Bretagna e Irlanda e quelli del 2032 a Italia e Turchia.

TURCHIA: "CON L'ITALIA PER IL MIGLIOR EUROPEO DI SEMPRE"

La Federazione Turca, attraverso i suoi canali social, ha commentato l`assegnazione di Euro 2032: "Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla Uefa per aver concesso l'onore di ospitare Euro2032 a due paesi che condividono la cultura mediterranea. La Federcalcio italiana (Figc) e la Federcalcio turca (Tff) hanno unito le forze con l'obiettivo di ospitare il miglior campionato Europeo mai organizzato, costruendo nuovi ponti di amicizia e lasciando un contributo duraturo all'eredita' del calcio". "Nei prossimi anni" ha aggiunto la Federazione - "Italia e Turchia collaboreranno intensamente per offrire ai fan la migliore esperienza del Campionato Europeo entro il 2032, lavorando con grande passione e impegno, come affermato nel nostro motto Play as One".