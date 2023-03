Italia, Mancini perde i pezzi: out Chiesa, Dimarco e Provedel, convocati Emerson e Carnesecchi

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Nel primo allenamento in vista delle gare di qualificazioni a Euro 2024 provato l'italo-argentino Retegui al centro dell'attacco

© Getty Images Primo giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale in vista dei primi due impegni di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta. Subito primi problemi per il ct Roberto Mancini, che deve rinunciare a Federico Dimarco, che contro la Juventus ha riportato un problema ai muscoli addominali, e Ivan Provedel, che ha stretto i denti per il derby ma ha ancora la febbre alta. Al loro posto Emerson Palmieri del West Ham e il portiere della Cremonese Marco Carnesecchi. Anche Federico Chiesa dà forfait: la Juventus fa sapere che "gli esami ai quali è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical in seguito al problema riscontrato domenica sera hanno escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno".

Primo allenamento per gli Azzurri in vista del match di Napoli contro l'Inghilterra. Mancini ha provato subito il suo primo 11, un 4-3-3 con Retegui subito al centro dell'attacco e Pellegrini nel tridente offensivo. Provato anche il 3-5-2, con l'italo-argentino in coppia con Berardi. In campo 27 giocatori, Bonucci ha cominciato il lavoro in palestra.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (West Ham), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).