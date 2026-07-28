Brasile, calciatrice sospesa 5 anni per aver aggredito un'avversaria nel futsal

28 Lug 2026 - 09:50
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Una giocatrice di futsal femminile brasiliana è stata sospesa per cinque anni dopo un'aggressione avvenuta durante una partita nello Stato del Ceará, nel comune di Eusébio. Lara do Nascimento Costa, atleta della squadra As Resenhas, è stata sanzionata dalla Lega sportiva locale per aver aggredito due avversarie durante il match contro il RDJ Sport. L'episodio è avvenuto nel secondo tempo della partita, quando la giocatrice, dopo aver perso il possesso del pallone in un'azione di gioco, ha reagito colpendo una rivale già a terra. Le immagini trasmesse in diretta hanno mostrato il momento dell'aggressione, in cui la calciatrice ha colpito alla testa l'avversaria, provocando la sospensione dell'incontro e numerose reazioni di condanna. Una delle giocatrici colpite è stata dichiarata fuori pericolo. Oltre alla sospensione della giocatrice, la squadra As Resenhas è stata esclusa dal torneo. Il caso è stato segnalato alla Polizia civile del Ceará, che ha aperto un'indagine per lesioni personali, mentre la Procura valuta eventuali responsabilità penali. 

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