Italia, Kayode: "In Premier sono migliorato tantissimo, mi ispiro a Maldini"

Per le rimesse laterali lunghe al Brentford abbiamo un preparatore ad hoc. Già qua a Firenze avevo queste qualità ma non si usava molto, poi una volta arrivato in Inghilterra ho iniziato a fare questo lavoro specifico e lì si usa tanto. Venivo dalla Serie A, un campionato diverso e molto tattico, ma in Premier sono riuscito a migliorare tantissime cose". Lo ha detto Michael Kayode, 22enne terzino ex Fiorentina di proprietà del Brentford e alla prima chiamata con la Nazionale maggiore, oggi al centro tecnico federale di Coverciano a Firenze, dove gli azzurri stanno preparando le prima quattro partite del girone di Nations League: il 25 a Roma con il Belgio, poi il 28 a Bursa contro la Turchia, il 2 ottobre a Parigi contro la Francia, chiusura il 5 a Bologna per il ritorno con i turchi.