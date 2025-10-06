Italia-Israele, allerta sicurezza a Udine: c’è timore per le proteste pro-Pal

Italia-Israele, in programma il prossimo martedì allo stadio di Udine (sede scelta non casualmente, ndr), si giocherà e nella città friulana l’allerta sicurezza è al massimo viste le manifestazioni pro-Palestina che da molti giorni stanno riempiendo le piazze italiane e che nei giorni scorsi hanno sfiorato anche Coverciano.