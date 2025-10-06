Italia-Israele, allerta sicurezza a Udine: c’è timore per le proteste pro-Pal

La città friulana pronta a blindarsi, la nazionale israeliana sarà sorvegliata da una pattuglia di agenti del Mossad
Italia-Israele, in programma il prossimo martedì allo stadio di Udine (sede scelta non casualmente, ndr), si giocherà e nella città friulana l’allerta sicurezza è al massimo viste le manifestazioni pro-Palestina che da molti giorni stanno riempiendo le piazze italiane e che nei giorni scorsi hanno sfiorato anche Coverciano.
Nelle prossime ore un tavolo tecnico metterà a punto il piano sicurezza, il Viminale è convinto di poter controllare la situazione e procede alla ricerca di una normalità: il ministro Piantedosi è in contatto con le autorità di Tel Aviv per garantire un’accoglienza serena alla nazionale israeliana, che comunque arriverà in Italia scortata da una pattuglia di agenti del Mossad, l’agenzia d’intelligence del Paese. La squadra sarà prelevata sotto bordo all’aeroporto di Ronchi dei Legionari e portata fino a una struttura top secret, con vigilanza h24 fino quando lascerà il nostro Paese.
“Una situazione del genere per noi è una novità assoluta” fanno sapere fonti della questura di Udine, che sta organizzando un dispiegamento di forze mai visto prima in Friuli. Una parte degli agenti si occuperà solo delle piazze, mentre l’altra si occuperà della sicurezza legata alla partita, con attenzione particolare alla nostra Nazionale.
