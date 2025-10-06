Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
QUAL. MONDIALI

Italia-Israele, allerta sicurezza a Udine: c’è timore per le proteste pro-Pal

La città friulana pronta a blindarsi, la nazionale israeliana sarà sorvegliata da una pattuglia di agenti del Mossad

06 Ott 2025 - 13:49
© ansa

© ansa

Italia-Israele, in programma il prossimo martedì allo stadio di Udine (sede scelta non casualmente, ndr), si giocherà e nella città friulana l’allerta sicurezza è al massimo viste le manifestazioni pro-Palestina che da molti giorni stanno riempiendo le piazze italiane e che nei giorni scorsi hanno sfiorato anche Coverciano.

Nelle prossime ore un tavolo tecnico metterà a punto il piano sicurezza, il Viminale è convinto di poter controllare la situazione e procede alla ricerca di una normalità: il ministro Piantedosi è in contatto con le autorità di Tel Aviv per garantire un’accoglienza serena alla nazionale israeliana, che comunque arriverà in Italia scortata da una pattuglia di agenti del Mossad, l’agenzia d’intelligence del Paese. La squadra sarà prelevata sotto bordo all’aeroporto di Ronchi dei Legionari e portata fino a una struttura top secret, con vigilanza h24 fino quando lascerà il nostro Paese.

“Una situazione del genere per noi è una novità assoluta” fanno sapere fonti della questura di Udine, che sta organizzando un dispiegamento di forze mai visto prima in Friuli. Una parte degli agenti si occuperà solo delle piazze, mentre l’altra si occuperà della sicurezza legata alla partita, con attenzione particolare alla nostra Nazionale.

Leggi anche

Soste nazionali, addio allo ‘spezzatino’: dall’anno prossimo arriva la maxi pausa

italia
israele
udine

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:52
Cambiaso: "Partita bloccata"

Cambiaso: "Partita bloccata"

01:17
Bayern, solo vittorie

Bayern, solo vittorie

01:42
Finalmente Cancellieri

Finalmente Cancellieri

01:43
Bonny tra gol e assist

Bonny tra gol e assist

01:34
MCH PORTO-BENFICA 6/10 MCH

Mourinho contro il suo passato, gli highlights di Porto-Benfica

01:46
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 6/10 MCH

Rosario Central-River Plate 2-1

01:46
MCH BOCA JUNIORS-NEWELL'S OLD BOYS 6/10 MCH

Segnano Gimenez e Lautaro, ma non è il derby di Milano…

01:59
Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

00:49
Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

02:40
Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

01:09
Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

01:11
Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

02:13
Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

02:09
Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

04:03
Juventus-Milan 0-0: gli highlights

Juventus-Milan 0-0: gli highlights

01:52
Cambiaso: "Partita bloccata"

Cambiaso: "Partita bloccata"

I più visti di Nazionale

Spalletti rivoluziona anche Barella: alle spalle di Retegui è un tuttofare di qualità

Ranking Fifa: Italia di nuovo in top 10 dopo le vittorie con Estonia e Israele

Italia, con la Germania una sfida infinita che vale per le semifinali e pesa sul Mondiale

Rabiot show, la Francia ne fa 3 e si prende il primo posto: l'Italia si spegne a San Siro

I convocati di Spalletti: torna Barella, prima chiamata per Comuzzo, Savona e Rovella

Retegui e Pessina piegano Malta, l'Italia non brilla ma torna a vincere

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:34
Capello: "Juve-Milan non un grande spettacolo"
14:00
Roma, lieve contusione a Firenze ma per Wesley niente Brasile
13:37
Juventus, Locatelli: "Con Milan non il risultato che volevamo"
13:04
In Promozione lucana infarto per un allenatore, 'ora sto meglio'
12:19
Milan, Pulisic fa mea culpa: "Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte di più"