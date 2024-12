Italia in missione Mondiale: la squadra di Spalletti è quasi fatta

Il gruppo di Spalletti è infatti pressoché definito per quanto riguarda 17/18 giocatori, mentre per gli altri 8/9 posti ci sarà da lottare:

in porta Donnarumma e Vicario sono sicuri, alle loro spalle ci sarà uno tra Meret (favorito), Provedel, Di Gregorio e Carnesecchi.

in difesa, tra esterni e centrali, Spalletti punta decisamente su Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco e Udogie. Sicuro anche Scalvini se non avrà nuovi intoppi dopo l'infortunio al crociato e quasi sicuro anche Bellanova.

a centrocampo i punti fermi sono Barella, Frattesi, Ricci e Tonali. Per Pissilli e Rovella, in ascesa, semaforo giallo ma tendente al verde. Fagioli e Pellegrini sembrano perdere terreno, Locatelli deve ancora Convincere il ct.

in attacco ok Kean, Retegui e Raspadori, che però rischierebbe se nel Napoli continuasse a giocare poco o nulla. Ok anche Maldini, ma dietro di loro c’è grande bagarre. Chiesa per esempio, dopo essere stato definito da Spalletti il nostro Sinner, deve uscire dal vicolo cieco in cui sembra essersi chiuso a Liverpool e oggi, complice anche il nuovo sistema di gioco scelto dal ct, è praticamente fuori dai giochi.