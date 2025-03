Cesare Prandelli torna in Nazionale a 11 anni dalla fine della sua esperienza come ct ai Mondiali 2014 e dopo la finale di Euro 2021, persa con la Spagna. L'ex commissario tecnico azzurro, fermo dal 2021 quando chiuse la sua avventura sulla panchina della Fiorentina, dovrebbe assumere il ruolo di direttore tecnico. I contatti sono avanzati e la nomina ufficiale è attesa per giugno. Il progetto è stato portato avanti direttamente dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, a cui spetterà la nomina del dt, con il benestare del presidente dell'assoallenatori, Renzo Ulivieri.