Mondiali 2026, dalle 12 il sorteggio dei gironi di qualificazione LIVE

Tutto pronto per la stesura dei gironi di qualificazione europei dei Mondiali 2026. Dopo la pubblicazione del Ranking Fifa, sono state ufficializzate infatti le fasce e le procedure del sorteggio del torneo che si terrà oggi 13 dicembre a Zurigo a partire dalle 12. Quello che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti sarà il primo Mondiale della storia a 48 squadre, con il numero dei posti per le nazionali europee che da 13 passerà a 16. Grazie alla qualificazione ai quarti di finale di Nations League, l'Italia è stata inserita tra le teste di serie. Insieme agli Azzurri in prima fascia anche Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna e le altre quattro nazionali europee con il miglior Ranking Uefa Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria.