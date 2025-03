Calafiori, c'è lesione: lascia subito il ritiro della Nazionale. Torna da Arteta, i tempi di recupero

Calafiori quindi, salterà sicuramente il prossimo impegno degli Azzurri in Nations League e almeno le 4-5 partite che vedranno impegnato l'Arsenal tra campionato e Champions: la speranza dei londinesi è di riaverlo tra i convocati per il quarto di ritorno con il Real Madrid in programma il prossimo 16 aprile al Bernabeu.