Italia-Germania, Mancini cerca il riscatto nella sua Bologna

STASERA AL DALL'ARA

Gli Azzurri non possono sbagliare contro i tedeschi

Nella sua Bologna Roberto Mancini deve ripartire. Un altro passo falso sarebbe devastante sul piano morale, soprattutto. Contro la Germania è l'occasione per aprire un nuovo ciclo, da archiviare ci sono le delusioni della mancata qualificazione ai Mondiali, che brucia ancora tanto, e quella più recente della Finalissima persa malamente contro l'Argentina. Nations League, la competizione. Coppa da non sottovalutare, serve un segnale per dare un senso al nuovo corso del ct, questa sera alla sua 50.esima panchina azzurra. Per dirla come il Mancio serve ritrovare la "magia di Euro 2020".

Prove di futuro per la "nuova" Nazionale. Tonali a centrocampo è chiamato alla prova di maturità dopo una grande stagione con il Milan. In difesa, archiviato l'addio di Chiellini, spazio ad Acerbi e Bastoni in mezzo con Florenzi e Spinazzola sulle corsie esterne. Locatelli e Cristante confermati, mentre attacco tutto nuovo con Politano, Scamacca e Pellegrini. Esame subito importante contro una Germania imbottita di campioni, da Rudiger fresco di passaggio al Real Madrid, in mezzo Gundogan e Goretzka, mentre attacco grandi firme con Mueller, Sanè e Werner.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. All.: Mancini.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Mueller, Sanè; Werner. All.: Flick