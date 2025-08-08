Napoli, Rrahmani: "Sarà una stagione impegnativa, ma siamo un gruppo unito"

"Mi trovo bene in coppia con Beukema, è un giocatore che capisce quello che gli si dice: è molto intelligente e si è abituato bene al nostro stile di gioco. Mi ha chiesto dei consigli, ovviamente, anche se il mister gli dà direttive in sala video e in allenamento. Proviamo tutti noi ad aiutare ogni compagno, essere efficaci e difendere bene", ha dichiarato ancora Rrahmani. "Stiamo facendo ancora una fase atletica, ma stiamo preparando Napoli-Girona anche da un punto di vista tattico. È una squadra molto forte, che gioca a calcio molto bene ed ha giocatori di qualità: stiamo provando a preparare la partita nel miglior modo possibile", ha aggiunto. "Sarà una stagione impegnativa, perché ci saranno molte partite, ma dobbiamo essere preparati. Ognuno di noi è preparato a giocare tante partite in una sola stagione: lavoriamo qui ogni giorno proprio per questo motivo. Abbiamo uno spogliatoio formato da tutti bravi ragazzi. Non c'è solo un leader, tutti proviamo ad aiutare i nuovi acquisti che vengono qui", ha concluso Rrahmani.