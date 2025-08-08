Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, Rrahmani: "Sarà una stagione impegnativa, ma siamo un gruppo unito"

08 Ago 2025 - 19:14
© Getty Images

© Getty Images

"In questi giorni stiamo facendo ancora lavoro fisico, ma stiamo insistendo anche sull'aspetto tattico, quello che serve per preparare le partite: già domani abbiamo una partita difficile e dobbiamo prepararla bene". Così il difensore del Napoli Amir Rrahmani ai microfoni di Radio Crc. "Napoli-Brest? Dobbiamo essere più attenti in marcatura, nel seguire gli avversari. Dobbiamo migliorare, fare più gol, essere più pericolosi in avanti. Anche se ovviamente c'è da considerare la stanchezza del ritiro dovuta al duro lavoro", ha aggiunto. Sulla fase difensiva ha detto: "Dipende tutto da quanto siamo concentrati, forti nei duelli e da quanto facciamo alta la pressione. Quando tutta la squadra pressa forte ed alto per noi difensori diventa più semplice".

"Mi trovo bene in coppia con Beukema, è un giocatore che capisce quello che gli si dice: è molto intelligente e si è abituato bene al nostro stile di gioco. Mi ha chiesto dei consigli, ovviamente, anche se il mister gli dà direttive in sala video e in allenamento. Proviamo tutti noi ad aiutare ogni compagno, essere efficaci e difendere bene", ha dichiarato ancora Rrahmani. "Stiamo facendo ancora una fase atletica, ma stiamo preparando Napoli-Girona anche da un punto di vista tattico. È una squadra molto forte, che gioca a calcio molto bene ed ha giocatori di qualità: stiamo provando a preparare la partita nel miglior modo possibile", ha aggiunto. "Sarà una stagione impegnativa, perché ci saranno molte partite, ma dobbiamo essere preparati. Ognuno di noi è preparato a giocare tante partite in una sola stagione: lavoriamo qui ogni giorno proprio per questo motivo. Abbiamo uno spogliatoio formato da tutti bravi ragazzi. Non c'è solo un leader, tutti proviamo ad aiutare i nuovi acquisti che vengono qui", ha concluso Rrahmani.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
Hojlund o Vlahovic

Hojlund o Vlahovic

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

01:52
DICH PRESIDENTE CONI BUONFIGLIO 8/8 DICH

Coni, Buonfiglio: "Pronti e fiduciosi per Milano-Cortina"

01:47
DICH GOSENS FIORENTINA 8/8 DICH

Gosens: "Mi sento un leader, faremo una buona stagione"

01:49
La saga degli Esposito

La saga degli Esposito

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

01:32
Maestri del calcio

Maestri del calcio

01:33
Pronto il Parma di Cuesta

Pronto il Parma di Cuesta

01:32
Morata-Como, ci siamo

Morata-Como, ci siamo

01:32
Arthur-Juve story

Arthur-Juve story

01:28
Politano veterano

Politano veterano

01:43
Solo Mou scudetto subito

Solo Mou scudetto subito

01:33
Questa sera Monaco-Inter

Questa sera Monaco-Inter

01:46
Hojlund o Vlahovic

Hojlund o Vlahovic

I più visti di Calcio

Lookman è sparito

Lookman è sparito

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

Regina Baresi su Instagram: "Devo operarmi al cuore"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

DICH FAGIOLI FIORENTINA 05-08 DICH

Fagioli: "Pioli vuole un calcio offensivo e questa cosa mi piace molto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:30
Milan: per la prima volta in vendita abbonamenti per tifosi disabili
19:14
Napoli, Rrahmani: "Sarà una stagione impegnativa, ma siamo un gruppo unito"
19:08
Monaco-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu punta sulla ThuLa
19:02
Augusta-Pisa 2-2 in amichevole, doppietta di Tramoni
18:28
El Shaarawy: "Ci sono i presupposti per fare bene, sempre dato tutto per la Roma"