Milan: per la prima volta in vendita abbonamenti per tifosi disabili

Per la prima volta in assoluto, a partire dalle ore 14.30 di lunedì 11 agosto e fino alle ore 23.59 di martedì 12 agosto inizierà la vendita libera degli abbonamenti a tariffa agevolata per i settori riservati a tifosi con disabilità e i loro accompagnatori, validi per le partite di Serie A 2025/26. Il nuovo modello di accesso, sviluppato in sinergia con il Comune di Milano e realtà associative del mondo della disabilità attive sul territorio, intende garantire un sistema sempre più equo, trasparente e inclusivo. L'abbonamento a tariffa agevolata per i settori riservati a tifosi con disabilità e i loro accompagnatori per la stagione 2025/26 comprende tutte le partite stagionali di Serie A disputate dalla Prima Squadra maschile rossonera presso lo stadio San Siro. A seguito di un proficuo dialogo con il Comune e le associazioni coinvolte, l'abbonamento avrà un costo di 350 euro, comprensivo di accesso per la persona con disabilità e l'accompagnatore maggiorenne designato nel settore Primo Arancio. I tifosi non deambulanti che sottoscrivono un abbonamento stagionale possono richiedere un pass parcheggio gratuito presso il Park D di via Tesio, valido per tutte le partite di Serie A 2025/26. Per tutti gli altri utenti, il parcheggio è disponibile a pagamento su parkforfun.com per ciascun evento.