Italia, Gattuso: "Siamo pazzi, presi gol assurdi. Fragili, dobbiamo migliorare"

Israele-Italia: le foto della sfida di Debrecen
Le parole del ct azzurro Gennaro Gattuso dopo il pirotecnico 5-4 contro Israele
È un Gennaro Gattuso col cuore in gola quello che a caldo commenta il successo per 5-4 ottenuto a Debrecen dalla sua Italia contro Israele. Una vittoria sofferta, con troppi gol concessi: "C'era da morire oggi, ci hanno sorpresi all'inizio perché andavano sui riferimenti, uomo su uomo. Ogni volta che sviluppavamo e andavamo avanti con i due attaccanti li mettevamo in difficoltà. Non siamo stati brillanti e ci sta, era la seconda. Dobbiamo migliorare, ci teniamo la vittoria che era fondamentale. Ma siamo dei pazzi, abbiamo preso gol assurdi e siamo troppo fragili. Concediamo gol troppo facilmente. Veniamo da un calcio così, se vogliamo giocare di reparto dobbiamo migliorare qualcosa".
"Ci teniamo la vittoria, merito ai ragazzi perché hanno avuto il coraggio di reagire. È innegabile però che non si possono concedere gol così. Io col mio staff lavorerò, non è una critica ai ragazzi" ha detto.
Poi ha aggiunto: "La mentalità, anche non essendo una grande giornata, c'è stata. C'è stato cuore e voglia di reagire, l'esperienza e qualche furbizia ci serve. Godiamocela, sono stati otto giorni incredibili. Ringrazio i ragazzi, se vogliamo fare qualcosa di importante sappiamo che dobbiamo migliorare".
KEAN: "CREDERCI FINO ALLA FINE"
Protagonista assoluto Moise Kean con due gol: "È stata una partita emozionante, questo è il bello del calcio. Giocare davanti con Mateo è bello, c'è intesa ed è una cosa positiva. Il gol del 2-2? Era importante crederci, dovevo seguire la palla di Retegui fino all'ultimo e impattare bene. Nel calcio puoi aspettarti di tutto, in queste partite è importante crederci fino alla fine. Giocare senza tifosi è strano, ma abbiamo dato tutto per quelli a casa. Qualificazione? Ci crediamo, siamo un'ottima squadra e possiamo fare tanto".
POLITANO: "FOLLIA, MA ABBIAMO VINTO"
"Follissima, folle, ma siamo contenti di aver portato a casa il risultato". Matteo Politano, a segno nel rocambolesco 5-4 dell'Italia a Israele, commenta così il risultato ai microfoni di Rai 1: "A parte il gol, di cui sono contentissimo, sono contento di come abbiamo affrontato queste due partite. L'importante era l'atteggiamento, col mister lavoriamo da poco e c'è tanto da fare, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo preso tanti gol, ma siamo contenti del carattere e alla fine siamo riusciti a vincerla".
LOCATELLI: "PER ME MALE, MA VITTORIA FONDAMENTALE"
Partita complicata per Manuel Locatelli, autore dell'autogol che ha regalato il vantaggio a Israele nella prima frazione: "È stata una partita folle, la reazione è stata importante. Male per me, ho fatto autogol e sono stato fortunato, poi la traversa e il salvataggio. Al di là di questo è importante la vittoria, abbiamo fatto 5 gol che sono da sottolineare, ma ne abbiamo presi 4 e dobbiamo analizzare. Abbiamo portato a casa una partita importante. Il mister ci aveva detto che loro erano veloci e brevilinei che potevano metterci in difficoltà, ci hanno portati in giro e dovevamo essere equilibrati. Poco attenti? Abbiamo fatto errori, loro erano spensierati e noi contratti. Dobbiamo capire perché siamo entrati così. È una vittoria fondamentale per il girone".
