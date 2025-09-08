Qualificazioni Mondiale 2026, Israele-Italia 4-5: serata folle a Debrecen, Tonali fa urlare di gioia Gattuso

L'Italia ha battuto 5-4 Israele nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026 registrando la seconda vittoria consecutiva con Rino Gattuso come ct e agganciando proprio gli uomini di Ben Simon a nove punti in classifica. Sul campo neutro di Debrecen gli Azzurri hanno sofferto l'aggressività degli avversari trovandosi ad inseguire prima al 16' per l'autorete di Locatelli e poi al 52' per la rete dell'ex Venezia Dor Peretz. In entrambe le occasioni, prima al 40' e poi al 54' è stato Moise Kean con la collaborazione di Retegui a trovare il pareggio, poi le reti di Politano al 58' (sul terzo assist di Retegui) e Raspadori all'81' hanno indirizzato il match in favore dell'Italia prima di un finale folle: all'87' l'autorete di Bastoni ha riaperto i giochi, Dor Peretz all'89' ha firmato un nuovo pareggio e due minuti più tardi Tonali ha trovato il tanto clamoroso, quanto importante, 5-4 finale che ha premiato l'Italia.