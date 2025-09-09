Bologna, a Giovanni Sartori il premio Nereo Rocco

Questo pomeriggio, presso l'Aula Magna del Centro Tecnico di Coverciano, il direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori ha ricevuto il Premio Nazionale Nereo Rocco per lo sport, un riconoscimento organizzato dall'US Settignanese che celebra la sua lunga carriera e i successi ottenuti come dirigente. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di autorità sportive, rappresentanti istituzionali e giornalisti, ha reso omaggio a diverse figure del mondo del calcio e della società civile. Tra i premiati anche Giovanni Galli, il capitano della Fiorentina Luca Ranieri, il giornalista Stefano De Grandis.