Mondiali 2026, i complimenti di Infantino all'Iran per la qualificazione

La visita in Uzbekistan a Tashkent ha dato al presidente della Fifa Gianni Infantino "l'opportunità di parlare con la nazionale maschile dell'Iran e congratularmi con loro per la qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti". "So quanto il nostro gioco sia amato dagli iraniani di tutto il mondo, e questo risultato renderà tutti molto orgogliosi. Infatti, uno dei miei beni più preziosi è una maglia dell'Iran del 1998", ha aggiunto il numero 1 del calcio mondiale. "Questo è quello che fa il calcio: unisce le persone e suscita emozioni che ci avvicinano l'uno all'altro. Ricordo chiaramente le scene del Qatar durante la partita a gironi contro il Galles e non vedo l'ora di vedere ancora più momenti memorabili per il mondo e vivere la più grande festa sportiva del prossimo anno", ha detto Infantino sul suo profilo Instagram dove in un altro post si è congratulato anche con la Tunisia che si è "assicurata la qualificazione dall'Africa nell'ultima serie di qualificazioni ai Mondiali Fifa, che continuano a unire le persone in questo bellissimo continente. Buona fortuna a tutte le squadre che cercate di realizzare il vostro sogno di rappresentare la vostra nazione sulla scena mondiale".