Calcio

Mondiali 2026, i complimenti di Infantino all'Iran per la qualificazione

09 Set 2025 - 22:08

La visita in Uzbekistan a Tashkent ha dato al presidente della Fifa Gianni Infantino "l'opportunità di parlare con la nazionale maschile dell'Iran e congratularmi con loro per la qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti". "So quanto il nostro gioco sia amato dagli iraniani di tutto il mondo, e questo risultato renderà tutti molto orgogliosi. Infatti, uno dei miei beni più preziosi è una maglia dell'Iran del 1998", ha aggiunto il numero 1 del calcio mondiale. "Questo è quello che fa il calcio: unisce le persone e suscita emozioni che ci avvicinano l'uno all'altro. Ricordo chiaramente le scene del Qatar durante la partita a gironi contro il Galles e non vedo l'ora di vedere ancora più momenti memorabili per il mondo e vivere la più grande festa sportiva del prossimo anno", ha detto Infantino sul suo profilo Instagram dove in un altro post si è congratulato anche con la Tunisia che si è "assicurata la qualificazione dall'Africa nell'ultima serie di qualificazioni ai Mondiali Fifa, che continuano a unire le persone in questo bellissimo continente. Buona fortuna a tutte le squadre che cercate di realizzare il vostro sogno di rappresentare la vostra nazione sulla scena mondiale". 

02:27
DICH CAMBIASO post Israele DICH

Cambiaso: "Partita folle, senza senso, difficile da spiegare"

02:26
DICH ABODI DICH

Gattuso convince Abodi: "Rino ha la personalità giusta""

00:38
DICH MARIANUCCI POST MACEDONIA DICH

Marianucci dopo il gol: "Una vittoria molto pesante"

01:29
DICH BALDINI POST MACEDONIA DICH

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

01:15
Di Francesco ci riprova

Di Francesco ci riprova

01:18
Scaloni protegge Messi

Scaloni protegge Messi

01:37
Il Brasile di Ancelotti

Ancelotti sogna un Brasile Mondiale

01:55
Il mercato non si ferma

Il mercato non si ferma

01:45
Da Bologna... a Bologna

Max, da Bologna... a Bologna

01:40
Napoli, è un super KDB

Napoli, è un super De Bruyne

01:28
Lautaro e la Juventus

Lautaro, che fatica contro la Juve

01:58
Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

01:42
Croazia-Montenegro 4-0

Croazia-Montenegro 4-0

02:55
DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

01:42
SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

02:27
DICH CAMBIASO post Israele DICH

Cambiaso: "Partita folle, senza senso, difficile da spiegare"

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

23:45
Francia, fischi continui per Rabiot: Deschamps lo difende
23:01
Bologna, a Giovanni Sartori il premio Nereo Rocco
22:30
Collovati: "Gattuso esempio di grinta e dedizione per la Nazionale"
22:08
Mondiali 2026, i complimenti di Infantino all'Iran per la qualificazione
21:14
Lazio, per Lazzari affaticamento al polpaccio destro