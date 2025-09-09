Collovati: "Gattuso esempio di grinta e dedizione per la Nazionale"

Sono state tante le reazioni e i commenti dopo la vittoria dell'Italia al cardiopalma per 5-4 su Israele. Fulvio Collovati si è espresso così parlando della Nazionale e del suo nuovo allenatore: "Non posso parlare male di Gattuso, lo ammiro per la grinta che sta trasmettendo ai suoi azzurri, è uno degli aspetti principali da cui bisogna ripartire. Per ora dobbiamo prenderci le cose buone di queste prime due partite, i dieci gol segnati e le due vittorie. In futuro l'Italia dovrà difendere meglio, non possiamo pensare di concedere così tanto quando sfideremo squadre più talentuose. Abbiamo bisogno di difensori vecchio stile come Buongiorno, che stanno attaccati all'uomo per tutti i 90 minuti".