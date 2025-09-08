Israele-Italia, le pagelle: Kean-Retegui imprescindibili, Raspadori flash. Sfortuna e confusione Bastoni-Locatelli

Tonali 6,5 - L'avvio di match non è dei migliori, perché non riesce a prende le misure su Biton, con l'attaccante israeliano che non gli dà riferimenti e lo anticipa in occasione del vantaggio. Poi si prende il centrocampo col giro palla, nella ripresa prende il posto di Barella a sinistra riuscendo a essere più incisivo. Il gol che regala il successo è di quelli non cercati, ma è una manna dal cielo.