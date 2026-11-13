Nations League femminile, debutto Italia il 2 marzo contro Danimarca

L'Italia ritroverà due avversarie già affrontate nella passata edizione della Nations League, Danimarca e Galles. Con la decima forza del ranking Fifa la squadra di Soncin perse 3-1 alla Spezia per poi rifarsi con gli interessi nel match di ritorno, terminato con un perentorio 3-0 che valse il primo storico acuto in terra danese. Un doppio confronto a cui hanno fatto seguito i due pareggi nel girone di qualificazione al Mondiale, vinto proprio dalle danesi (che hanno già staccato il pass per il Brasile) davanti all'Italia. Con il Galles sono invece arrivati due successi, che si aggiungono agli altri tre ottenuti nel 1978, 2018 e 2019. L'ultimo incontro con l'Islanda - terminato 1-1 - risale all'Europeo di quattro anni fa. Solo le prime classificate dei quattro gironi della Lega A si qualificheranno alle semifinali in programma nell'ottobre del 2027, ottenendo anche il pass per i Giochi Olimpici. La fase a gironi determinerà anche le promozioni e retrocessioni tra le leghe in vista delle qualificazioni a Euro 2029. Ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna avversaria del proprio girone. Le prime due classificate rimarranno in Lega A per le qualificazioni alla quindicesima edizione del torneo continentale; le terze classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B (le vincitrici saranno inserite in Lega A, le sconfitte andranno in Lega B). Le squadre classificate al quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B.