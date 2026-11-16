Malagò: "Calcio italiano tornerà importante per merito allenatori, colmano gap sistema"

"Se il calcio italiano è stato e tornerà a essere importante è per merito degli allenatori". Così il commissario della Figc, Giovanni Malagò, oggi a Firenze, al centro tecnico di Coverciano, aprendo la cerimonia dell'assegnazione della Panchina d'Oro, il premio, giunto alla 35esima edizione, che gli allenatori assegnano ai loro colleghi che si sono distinti nella passata stagione. "Per tanti anni mi sono occupato di altri sport e miei colleghi, anche del mondo del calcio, mi chiedevano come mai l'Italia è stata in grado di far bene in altre discipline rispetto al calcio - ha detto Malagò - La situazione degli impianti la conosciamo tutti e la posizione è condivisa, e sulla scuola evito ulteriori commenti. Quindi è tutto sulle spalle delle società dilettantistiche di ogni disciplina. Ho sempre sostenuto una tesi di cui conosco le radici. Abbiamo i migliori allenatori, nel calcio e in altri sport, siamo esportatori di competenze. Questo è un valore aggiunto che ci ha permesso di compensare i gap di sistema. Ho una grande considerazione di questa categoria, sono una risorsa importante".