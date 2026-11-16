La storia di Hysaj: senza squadra ma titolare e segna con l'Albania

Pur essendo svincolato dallo scorso 30 giugno dopo la scadenza del contratto con la Lazio, il 32enne Elseid Hysaj continua a essere un titolare inamovibile dell'Albania guidata da Rolando Maran, risultando decisivo nella conquista della promozione diretta dalla Lega C alla Lega B di Nations League.
L'allenatore italiano non ha mai messo in discussione la centralità di Hysaj e il terzino destro ha ripagato la fiducia di Maran firmando prima un assist giovedì scorso nel 2-0 interno sulla Finlandia e poi una rete ieri nel successo con identico punteggio contro la Bielorussia.