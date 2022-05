Italia-Argentina, i 30 convocati di Mancini: la sorpresa è Gnonto

Il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei 30 calciatori che prenderanno parte alla ‘Finalissima’ contro l'Argentina, in programma mercoledì a Wembley. C'è anche Marco Verratti, non al meglio della condizione, e per la prima volta dalla vittoria a Euro 2020 Leonardo Spinazzola. La grande sorpresa è il 19enne Wilfried Gnonto, in forza allo Zurigo. Prima assoluta anche per Davide Frattesi del Sassuolo. Contro Leo Messi l'ultima in azzurro di Giorgio Chiellini.