Italia, Spalletti punta ancora sul 4-3-3: prove d'attacco nel primo giorno a Coverciano

Primo giorno di lavoro per l'Italia a Coverciano, dove la Nazionale allenata da Luciano Spalletti ha cominciato a preparare le gare di qualificazioni a Euro 2024 contro Malta (in programma sabato a Bari) e Inghilterra (martedì prossimo Londra). Tutti presenti agli ordini del ct e del suo staff, fatta eccezione per Federico Chiesa, sottoposto ad accertamenti dopo aver saltato per problemi fisici il derby Juventus-Torino, e Giovanni Di Lorenzo uscito ammaccato da Napoli-Fiorentina. Niente lavoro di scarico, ma subito in campo il resto del gruppo, compreso chi era sceso in campo domenica in campionato: la sessione è iniziata con la parte atletica e proseguita con esercitazioni tecnico/tattiche incentrate in particolare sulla fase offensiva. Si va verso la conferma del 4-3-3, anche se in conferenza stampa Spalletti ha spiegato che a gara in corso si potrebbe virare sul 3-5-2.