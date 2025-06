Italia, al via oggi l'era Gattuso: alle 11 la presentazione, obiettivo Mondiale

Quella di Gattuso in azzurro è una storia molto lunga, iniziata nel 1995 con l'Europeo Under 18 in Grecia. Nel 2000 con Tardelli ct Ringhio vince l'Europeo Under 21 e disputa le Olimpiadi di Sydney, poi nello stesso anno fa l'esordio in Nazionale maggiore nell'amichevole contro la Svezia (il ct era Zoff). Il debutto da titolare è datato 15 novembre 2000, in panchina c'era Trapattoni, e la sfida con l'Inghilterra viene decisa proprio dallo stesso Gattuso, con l'unico gol segnato in azzurro in 73 presenze complessive.