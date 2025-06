Serie A, il gol più bello dell'anno l'ha segnato Yildiz: al gioiello della Juve il premio 'Iliad'

Kenan Yildiz si è aggiudicato il premio 'Iliad Goal of The Season' della Serie A Enilive 2024/2025. Il goal messo a segno dall`attaccante della Juventus nel match dello scorso 11 gennaio contro il Torino è risultato il più votato dai tifosi sull'account Instagram di Lega Serie A. La serpentina con goal da fuori area ha permesso a Kenan Yildiz di superare nelle votazioni le altre 9 reti, premiate nel corso della stagione con l'iliad Goal Of The Month, in particolare quelle realizzate da McTominay contro il Cagliari (2° classificato) e da Barella contro l`Atalanta (3° posto).