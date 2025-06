Stadi, Abodi: "La nomina di Sboarina? Non smentisco le cose non vere"

"Non smentisco le cose che non sono vere": così ha replicato il ministro dello sport, Andrea Abodi, al senatore Luca Pirondini (M5S) che ha chiesto la smentita della probabile nomina dell'ex sindaco di Verona, Sboarina, quale commissario agli stadi. "Mi sembra surreale - ha aggiunto il ministro, che è intervenuto a Matera all'evento 'Sport in Regione' - quello che è stato detto e scritto dal senatore Pirondini, parlando oltretutto di una persona che non conosce e della quale non sa il valore. Io sono dell'avviso che uno non valga uno, se uno vale anche un po' più di uno non può essere trattato come se non valga niente: è uno stile che non mi appartiene".