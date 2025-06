Memorial Bronzetti-Viciani: a Terni un trionfo di sport e fair-play

La seconda edizione del Torneo Internazionale di calcio giovanile “Terni Città di San Valentino - Memorial Ernesto Bronzetti-Corrado Viciani” si è conclusa con un’ondata di entusiasmo e partecipazione, consolidandosi come evento imperdibile del panorama sportivo umbro. Dedicato a due leggende del calcio, Ernesto Bronzetti e Corrado Viciani, il torneo ha celebrato il loro lascito non solo attraverso il talento delle giovani promesse, ma anche con un gesto di fair play che ha incarnato l’essenza più nobile dello sport. In un momento di grande emozione, le squadre Under 13 di Lazio e Roma, storiche rivali della Capitale, si sono scambiate reciprocamente le medaglie al termine di una sfida combattuta, un gesto di rispetto e fratellanza che ha commosso il pubblico e trasformato la competizione in un simbolo di unione. La Lazio ha celebrato questo momento di valore universale con un tweet su X, sottolineando l’iniziativa dello scambio delle medaglie come un esempio luminoso per il calcio giovanile, amplificando il messaggio di fair play oltre i confini di Terni.