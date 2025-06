Simeone: "PSG è stato superiore. Pensiamo ora al Seattle"

Diego Simeone non cerca scuse per il 4-0 subito nel corso della prima sfida al Mondiale per Club contro il Paris Saint Germain. Il tecnico dell'Atletico Madrid ha segnato la strada nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro i Seattle Sounders: "Sono stati migliori, ci hanno superato nel gioco e nei dettagli. In un torneo così corto, non c’è tempo per pensare troppo: bisogna passare subito al prossimo avversario - ha spiegato Simeone -. La competizione ci dà ancora opzioni ma dobbiamo dimostrare chi siamo, subito. Il Seattle è una squadra competitiva, offensiva, sa cosa vuole. Ha fatto una buona partita contro il Botafogo e avrebbe potuto pareggiare. Dobbiamo portare la gara dove possiamo fare male". Il tecnico argentino ha poi evidenziato l’equilibrio che sta caratterizzando il torneo: “A parte la vittoria larga del Bayern, le altre partite sono state combattute. Il livello è alto e la necessità di vincere aumenterà per tutti".