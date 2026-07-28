italia

Italia, Mancini torna ct: la sua storia azzurra dal trionfo europeo alla Macedonia del Nord e alla fuga in Arabia

L'epopea con l'Italia di un commissario tecnico che comunque ha vinto l'ultimo titolo con la nazionale maggiore

28 Lug 2026 - 15:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La conferma è arrivata dai profili social azzurri dopo che Giovanni Malagò lo aveva già annunciato in conferenza stampa. Nel suo staff potrebbero esserci Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone con Marco Roccati preparatore dei portieri. Mancini sarà presentato mercoledì 29 luglio alle ore 18 assieme a Claudio Ranieri, che sarà direttore tecnico azzurro.

Il trionfo europeo e i record

 Quella del Mancio nell'Italia è un’epopea iniziata come la più bella delle favole e finita tra veleni e un addio che brucia ancora. Una storia che ha vissuto picchi molto alti. Quel 2021 indimenticabile, la notte di Wembley contro l'Inghilterra, la coppa alzata al cielo e un gioco spumeggiante che aveva fatto innamorare di nuovo un intero Paese. In mezzo, un record destinato a rimanere scolpito nella storia: 37 risultati utili consecutivi, poi superato recentemente dalla Spagna mondiale. Il "Mancio" era l'uomo della provvidenza, il condottiero della rinascita azzurra dopo la tragedia della mancata qualificazione a Russia 2018.

Il flop Macedonia

 Poi, l'incantesimo si è spezzato all'improvviso sul finale delle qualificazioni a Qatar 2022. I rigori sbagliati, le incertezze, fino alla drammatica notte di Palermo del marzo 2022. La sconfitta per 1-0 contro la Macedonia del Nord nei playoff ha fatto crollare il castello di carte, condannando l'Italia al secondo clamoroso Mondiale consecutivo visto dal divano. Un flop gigantesco, una ferita insanabile per il calcio nostrano. Eppure la Figc aveva scelto di confermargli la fiducia, mettendogli in mano le chiavi per il futuro.

L'addio arabo

 La vera rottura, però, non è arrivata sul campo, ma con una mossa a sorpresa che ha gelato la Federazione in pieno agosto. Dimissioni via PEC e un alibi formale secondo il quale il ct avrebbe voluto un ruolo ancora più centrale e autonomia totale per sostenere il processo rigenerativo della Nazionale. Una ricostruzione che ha retto lo spazio di pochi giorni, prima che venisse svelata la reale destinazione del tecnico marchigiano: l'Arabia Saudita, pronta ad accoglierlo con un contratto da 25 milioni di euro all'anno. Per gran parte della tifoseria e della critica, un vero e proprio "tradimento" mascherato da incomprensione tattico-gestionale.

Le polemiche

 Oggi che tornerà ct dell'Italia, l'accoglienza che lo aspetta è tutt'altro che calda. A mettere un muro invalicabile ci ha pensato, tra gli altri, un gigante come Fabio Capello. Per "Don Fabio" e per molti addetti ai lavori, riaffidarsi a Mancini è una scelta discutibile: le modalità del suo addio, l'inseguimento dei petrodollari e la narrazione usata come giustificazione d'uscita hanno incrinato un rapporto di fiducia che la Nazionale farà fatica a riallacciare. Il calcio sa essere cinico e smemorato, ma certi capitoli, quando si chiudono in questo modo, lasciano strascichi che neanche un trionfo europeo riesce a mitigare.

DITE LA VOSTRA

Siete d'accordo col ritorno di Mancini in Nazionale?

No
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
mancini
italia
nazionale
storia
ct

Ultimi video

02:46
Malagò risale in cattedra

Malagò risale in cattedra

00:56
DICH AMORIM SU LEAO E MODRIC 28/07 SRV

Amorim: "Leao? Parlerò con tutti i reduci dal Mondiale. Serve fare un passo in avanti per tutta la squadra"

01:16
DICH GABBIA DA AUSTRALA 28/7 DICH

Gabbia: "Non vedo l'ora del derby di Milano in Australia"

01:09
DICH MALAGO SU TERZA FIGURA STAFF 28/07 SRV

Malagò: "Ci sarà anche una figura alla Vialli o Riva, volete il nome?"

01:22
DICH MALAGO SU SCELTA RANIERI DT 28/07 SRV

Malagò: "Ranieri sarà direttore tecnico, sta arrivando dalla Calabria…"

02:38
Caos nazionale: Mino Taveri dà i voti ai protagonisti

Caos nazionale: Mino Taveri dà i voti ai protagonisti

01:01
Mancini nuovo ct Italia, tutto fatto. E ora direttore tecnico e team manager

Mancini nuovo ct Italia, tutto fatto. E ora direttore tecnico e team manager

02:59
DICH MALAGO SU SCELTA MANCINI CT 28/07 ok

Malagò: "Vi spiego perché ho scelto Mancini. I soldi? Disponibilità totale"

00:29
Nazionale, caccia al nuovo direttore tecnico: ecco chi potrebbe essere

Nazionale, caccia al nuovo direttore tecnico: ecco chi potrebbe essere

03:28
DICH MALAGO SU SCELTA PIRLO 28/07 SRV

Malagò: "Pirlo era la scelta, ma io e Maldini non sapevamo della questione Russia"

01:31
Nuovo look, stesso Calha

Nuovo look, stesso Calha

00:48
Zizou enfant de la patrie

Zizou enfant de la patrie

01:55
Hojlund puntero di Max

Hojlund puntero di Max

01:41
Chukwueze jolly di fascia

Chukwueze jolly di fascia

02:16
L'uomo giusto è Stones

L'uomo giusto è Stones

02:46
Malagò risale in cattedra

Malagò risale in cattedra

I più visti di Nazionale

Ore decisive per il nuovo ct: Mancini sorpassa Conte, forse già oggi la nomina

12 TG SRV CAOS CT: PIRLO OUT 27/7 SRV EDL OK

Caos Italia, salta Pirlo: chi sarà il prossimo ct azzurro?

 Andrea Pirlo (Fatih Karagümrük) - Arrivò sulla panchina della squadra rossonera all'inizio della stagione 2022-23, ma risolse il proprio contratto a maggio del 2023 a tre giornate dal termine della stagione

Malagò lascia la Figc senza parlare, domani il Consiglio. Abodi: "Mi ricorda Gigi Proietti". Abete: "Progetto di 8-10 anni finito in quattro giorni"

DICH MALAGò INGRESSO figc DICH

Malagò: "Chi ha fatto brutta figura? Di sicuro il mondo di Abodi non dovrebbe parlare di brutte figure..."

13 commento brandi ok

"Chi ha sparato al pianista Pirlo?": il nostro direttore Alberto Brandi sul caso del ct azzurro

DICH ABODI CONTRO MALAGO GIGI PROIETTI 27/7 DICH

Abodi: "Malagò mi ricorda un po' Gigi Proietti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:34
Questione sponsor, oscurato il sito Polymarket in Italia: è main sponsor della Lazio
18:26
Juve: anche Locatelli, Ferrero e Carnevali ai funerali della mamma di Spalletti
18:17
L'ex rosanero Marconi si laurea all'università di Palermo
18:07
Giulini lancia la candidatura di Gianfranco Zola: "Può essere lui la terza figura"
17:21
De Laurentiis: "In bocca al lupo a Mancini e Ranieri"