Italia, Mancini torna ct: la sua storia azzurra dal trionfo europeo alla Macedonia del Nord e alla fuga in Arabia

La vera rottura, però, non è arrivata sul campo, ma con una mossa a sorpresa che ha gelato la Federazione in pieno agosto. Dimissioni via PEC e un alibi formale secondo il quale il ct avrebbe voluto un ruolo ancora più centrale e autonomia totale per sostenere il processo rigenerativo della Nazionale. Una ricostruzione che ha retto lo spazio di pochi giorni, prima che venisse svelata la reale destinazione del tecnico marchigiano: l'Arabia Saudita, pronta ad accoglierlo con un contratto da 25 milioni di euro all'anno. Per gran parte della tifoseria e della critica, un vero e proprio "tradimento" mascherato da incomprensione tattico-gestionale.