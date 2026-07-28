L'Italia 2.0 di Mancini ripartirà dal 4-3-3 e dalle idee che hanno portato all'Europeo

A centrocampo le chiavi della regia sono contese: se Nicolò Fagioli troverà la definitiva consacrazione ed esplosione ad alti livelli sarà lui il titolare, altrimenti spazio all'esperienza di Manuel Locatelli. Ai suoi lati, due mezzali di corsa, inserimento e qualità come Sandro Tonali e Nicolò Barella (con Frattesi e Pisilli pronti a giocarsi il posto). Davanti, il ballottaggio per la maglia numero 9 è più aperto che mai tra Mateo Retegui, Moise Kean e Gianluca Scamacca: tre profili diversi per caratteristiche, ma tutti pronti a contendersi il posto da titolare. Sulle corsie esterne d'attacco si cercano strappi e fantasia. A destra la speranza di tutti è ritrovare il miglior Federico Chiesa. In caso contrario, le garanzie rispondono ai nomi di Matteo Politano, Riccardo Orsolini o il sempreverde Mimmo Berardi. A sinistra, chiusa l'era Insigne, il padrone di casa può essere Mattia Zaccagni. Ma attenzione alla linea verde: sale forte la candidatura di Luca Koleosho.