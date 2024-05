Gillette Labs a Euro 2024 con la Nazionale italiana

lo sponsor

Continua la collaborazione con la FIGC a sostegno della Nazionale Italiana Maschile e Femminile. Gillette Labs sarà il rasoio ufficiale degli Azzurri

© Ufficio Stampa Gillette, leader mondiale del grooming e della rasatura maschile, conferma il suo forte legame con il mondo del calcio e dello sport annunciando il rinnovo della partnership con FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, supportandola anche in occasione del Campionato Europeo di Calcio 2024 – UEFA EURO 2024, che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Un rapporto, quello tra il brand e FIGC, che vede Gillette muoversi in prima linea nel supportare la Nazionale maschile e femminile, con la quale lo scorso anno ha fatto squadra con l’obiettivo di generare un impatto culturale positivo nella percezione dell’attività calcistica femminile e sostenere concretamente la base del movimento italiano. Sostegno rafforzato anche attraverso progetti concreti sul territorio come Play Days (FIGC – Settore Giovanile Scolastico) e la collaborazione con l’associazione Parole O_Stili.

In occasione della partnership, il brand sceglie di passare al livello superiore e schierare a fianco degli Azzurri il nuovo Gillette Labs, il rasoio ufficiale della Nazionale. A partire dai ritiri a Coverciano, Gillette Labs sarà a fianco dei calciatori e di tutto lo staff, continuando a sostenerli nelle sfide che si troveranno ad affrontare, in campo e durante la rasatura, a partire dall’imminente EURO 2024.

L’accordo tra Gillette e FIGC è stato ufficializzato oggi a Roma, alla presenza di Giovanni Valentini, Vicesegretario della FIGC e Responsabile dell’Area Revenue, e Vittorio Sapio, Senior Director Gillette Italia.

“Dopo essere scesi in campo a supporto della Nazionale Femminile di Calcio, siamo entusiasti di annunciare che il brand supporterà anche la Nazionale Maschile, al fine di portare nuovamente in alto i nostri colori sul campo da gioco” – spiega Vittorio Sapio, Senior Director Gillette Italia – “Per i prossimi Euro2024 siamo pronti ad affiancare e portare gli Azzurri ad un livello superiore con il nuovo Gillette Labs che, per nostro orgoglio, è il rasoio ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio”.

“Il rinnovo della partnership con un brand prestigioso come Gillette – dichiara Giovanni Valentini, Vicesegretario della FIGC e Responsabile dell’Area Revenue – rappresenta il rafforzamento di un legame ispirato dagli stessi valori e dalla stessa passione per le sfide. Un binomio che ha contribuito negli ultimi anni alla valorizzazione del calcio femminile e dell’attività giovanile, dando un forte impulso a tutto il nostro movimento. E ora siamo felici di poter vivere insieme un’avventura emozionante come quella che ci attende in Germania, una nuova tappa di un percorso che contribuirà a consolidare ancor di più il nostro rapporto”.

Il sostegno di Gillette alla Nazionale prenderà il via con una serie di iniziative non solo sul campo. A tal proposito, infatti, sono stati coinvolti alcuni calciatori come Alessandro Buongiorno, Gianluca Scamacca, Davide Frattesi, Giacomo Bonaventura, Federico Gatti e Moise Kean per sfide mai viste prima che mettono alla prova il loro talento.

Quello tra Gillette e il calcio è un rapporto ormai consolidato, che ora raggiunge un livello superiore. Oggi si apre un nuovo capitolo del costante impegno del brand che da anni sostiene lo sport, e in particolare il mondo del calcio

- sia maschile sia femminile –, riconoscendone il valore unificante e promuovendone lo sviluppo, con un rapporto che va oltre il campo e si basa su passione e valori da sempre condivisi.