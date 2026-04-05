Italia, l'amarezza di Gattuso su rigoristi, arbitro e premio pre-Bosnia: le verità di Rino ribaltano tutto

E poi l'orgoglio per aver creato un gruppo solido, l'amarezza per le occasioni sprecate per andare sul 2-0 e ancora la beffa del regolamento sul gol bosniaco, viziato in precedenza da un tocco di mano di Dzeko: se Donnarumma non avesse parato il colpo dell'ex Roma, Inter e Fiorentina, di fatto avviando una nuova azione, la rete di Tabakovic sarebbe stata annullata. Tornando alla partita, Gattuso respinge di fatto al mittente le critiche sui cambi: sia Kean che Locatelli erano esausti, anche perché la squadra aveva giocato diversi minuti in dieci.