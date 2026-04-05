Premier League: crollo del Liverpool col City, Van Dijk chiede scusa ai tifosi

Il capitano del Liverpool, Virgil Van Dijk, ci mette la faccia e all'indomani della umiliante sconfitta (4-0) col Manchester City nei quarti di finale di Fa Cup ha chiesto scusa ai tifosi per l'eliminzione e l'ennesima brutta prestazione dei Reds in questa stagione. La resa del Liverpool ha spinto gli ottomila fan arrivati all'Ethiad Stadium a lasciare con grande anticipo lo stadio, ma non solo a loro si è rivolto l'olandese; "Posso solo chiedere scusa per quello che abbiamo mostrato, soprattutto nel secondo tempo - ha detto all'indomani del ko -. Abbiamo deluso i nostri tifosi, abbiamo deluso noi stessi e l'allenatore. Il modo in cui abbiamo giocato nel secondo tempo, soprattutto, deve aver fatto male a tutti. Sicuramente ha fatto male a me." Il pessimo risultato ha aumentato la pressione sul manager, Arne Slot, in vista del duro quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain in Francia, con la gara di andata già mercoledì prossimo. Fuori dalla coppa d'Inghilterra, il Liverpool deve concentrarsi sulla Championse sulla qualificazione al torneo della prossima stagione. "Lui è responsabile in quanto allenatore, ma siamo noi in campo che dobbiamo farlo - ha detto in proposito Van Dijk -. Il fatto è che ora il Psg ci sta aspettando e dovremo essere pronti mentalmente il prima possibile. Ho avuto la fortuna di giocare per il Liverpool per così tanti anni. La cosa principale che abbiamo sempre avuto è stata la coesione. Ora ovviamente siamo in una fase di transizione, ma dobbiamo ritrovarla".