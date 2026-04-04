Trecentomila euro per la qualificazione: la richiesta degli azzurri pre Bosnia e l'intervento di Gattuso

Trecento mila euro in caso di successo contro la Bosnia nella finale playoff Mondiali. È quanto avrebbero chiesto gli azzurri per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Lo riporta 'Repubblica'. Prima della partita decisiva di Zenica - scrive il quotidiano in edicola oggi - alcuni giocatori della Nazionale si sarebbero informati se era previsto un premio in caso di passaggio alla fase finale della rassegna iridata, in programma dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La cifra su cui discutevano ammontava appunto a 300 mila euro da dividere tra i 28 calciatori chiamati dal ct Rino Gattuso per la semifinale contro l'Irlanda del Nord ed eventualmente per la finale: alla fine più di 10 mila euro a testa. Il primo passo è stato parlarne con alcuni elementi dello staff tecnico. Sempre secondo 'Repubblica' sarebbe stato lo stesso Gattuso a convincere i giocatori a desistere dal loro proposito e dal rivolgersi ufficialmente alla Figc: richiesta inopportuna prima di un impegno così importante sul campo. Meritiamoci la qualificazione e poi si vedrà, il messaggio di Ringhio.