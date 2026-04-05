Bologna, Italiano: "Approccio perfetto. Aston Villa? Obiettivo tenerla aperta per il ritorno"

Il Bologna di Vincenzo Italiano si avvicina nel modo migliore alla sfida di Europa League contro l'Aston Villa grazie al successo sulla Cremonese. Un 2-1 che fa sorridere mister Vincenzo Italiano: "Era importante riattivarci dopo la sosta delle nazionali, ora inizia un tour de force importante con tante gare. L'approccio mi è piaciuto molto, mentre nella ripresa non dovevamo abbassare l'attenzione e potevamo concedere meno. Però va bene perché vincere non è facile contro chiunque e quindi siamo contenti", ha detto a Dazn.