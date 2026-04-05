Bologna, Italiano: "Approccio perfetto. Aston Villa? Obiettivo tenerla aperta per il ritorno"
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Il Bologna di Vincenzo Italiano si avvicina nel modo migliore alla sfida di Europa League contro l'Aston Villa grazie al successo sulla Cremonese. Un 2-1 che fa sorridere mister Vincenzo Italiano: "Era importante riattivarci dopo la sosta delle nazionali, ora inizia un tour de force importante con tante gare. L'approccio mi è piaciuto molto, mentre nella ripresa non dovevamo abbassare l'attenzione e potevamo concedere meno. Però va bene perché vincere non è facile contro chiunque e quindi siamo contenti", ha detto a Dazn.
Rendimento diverso tra casa e trasferta, con meno punti raccolti a Bologna: "Stiamo cercando una spiegazione. Alcuni problemi non ci hanno portato alla vittoria, ma stiamo ancora cercando la chiave giusta. Forse in casa, per andare a vincere, lasciamo troppo scoperto il fianco. Mentre in trasferta troviamo spesso il modo di far male. Peccato perché l'anno scorso il Dall'Ara era stato davvero un fortino".
Dietro all'angolo i quarti di Europa League: "Un grande traguardo, per noi è un orgoglio continuare in questa competizione contro squadre di storia e blasone. Conosciamo l'Aston Villa ed è una squadra forte, che sta facendo una grande stagione e con un allenatore che nelle coppe ha raccolto tanti trofei. Vogliamo giocare una buona partita in casa per tenere aperto il discorso qualificazione per il ritorno".