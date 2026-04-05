Perisic, niente ritorno all'Inter a gennaio ma arriva l'ennesimo scudetto: è festa Psv

Il pareggio del Feyenoord (0-0) sul campo del Volendam consegna il 27esimo titolo d'Olanda al Psv di Peter Bosz. La squadra dell'ex Inter Perisic porta a casa il terzo campionato consecutivo e può festeggiare dopo che sabato aveva sudato la vittoria per 4-3 sull'Utrecht. Per la prima volta negli ultimi 20 anni, terzo trionfo consecutivo come accaduto tra il 1986 e il 1989 e tra il 2005 e il 2008.