Perisic, niente ritorno all'Inter a gennaio ma arriva l'ennesimo scudetto: è festa Psv

Inter, svelata la nuova maglia per la prossima stagione
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Il pareggio del Feyenoord (0-0) sul campo del Volendam consegna il 27esimo titolo d'Olanda al Psv di Peter Bosz. La squadra dell'ex Inter Perisic porta a casa il terzo campionato consecutivo e può festeggiare dopo che sabato aveva sudato la vittoria per 4-3 sull'Utrecht. Per la prima volta negli ultimi 20 anni, terzo trionfo consecutivo come accaduto tra il 1986 e il 1989 e tra il 2005 e il 2008.
Una gioia non banale per Ivan Perisic che vince il secondo scudetto col Psv dopo quello con l'Inter (era il 2020-2021) e i due ai tempi della Germania, rispettivamente con Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Il 37enne potrà adesso tifare proprio i nerazzurri di Chivu che lo scorso gennaio hanno provato in tutti i modi a riportarlo a Milano con esito negativo.
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