Inter, Chivu: "Esposito ha chiesto di battere il rigore, bene si prenda responsabilità"

"A me quello che interessava era sapere se avesse chiesto lui di battere. E la risposta è stata sì. Per me basta quello, prendersi questa responsabilità a un'età molto giovane essendo consapevole dell'importanza della partita. Poi i calci di rigore si possono sbagliare, e ne sbaglierà altri in carriera". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Roma a proposito dello stato d'animo di Pio Esposito dopo il rigore fallito durante la finale del playoff Mondiale tra Bosnia e Italia. "L'importante è che abbia avuto il coraggio di metterci la faccia, è un buon segno per noi che lo alleniamo e per la nazionale italiana che lui si sia preso questa responsabilità".