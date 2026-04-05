Le ore difficili del figlio di Lucescu: in panchina per il derby greco, poi volerà dal padre

Sono ore complicate per la famiglia Lucescu. Nella giornata di domenica infatti, le condizioni di Mircea, 80enne e reduce dall'avventura sulla panchina della Romania, sono peggiorate tanto da essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Bucarest in coma farmacologico. La brutta notizia non ha cambiato i piani del figlio Razvan che ha guidato la sua squadra, il Paok, nel derby contro il Panathinaikos (il match è terminato 0-0). In queste ore volerà in Romania dove troverà anche la madre Neli e la nipote Marilu.