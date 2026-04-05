Cremonese, Giampaolo: "Bologna superiore, ma di negativo c'è solo la sconfitta"

Cremonese promossa nonostante la sconfitta contro il Bologna per Marco Giampaolo: "Il Bologna ci è stato superiore, è sfuggito dalla nostra pressione alla manovra offensiva. Il gol subito dopo 2 minuti ci ha messo in difficoltà, ma poi la squadra è stata dignitosa e ha mantenuto meglio il campo. Avessimo segnato prima, avremmo potuto sperare di rimetterla a posto".