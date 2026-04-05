Cremonese, Giampaolo: "Bologna superiore, ma di negativo c'è solo la sconfitta"
Giampaolo (Cremonese) © ansa
Cremonese promossa nonostante la sconfitta contro il Bologna per Marco Giampaolo: "Il Bologna ci è stato superiore, è sfuggito dalla nostra pressione alla manovra offensiva. Il gol subito dopo 2 minuti ci ha messo in difficoltà, ma poi la squadra è stata dignitosa e ha mantenuto meglio il campo. Avessimo segnato prima, avremmo potuto sperare di rimetterla a posto".
"Di negativo c'è solo la sconfitta", ha proseguito Giampaolo a Dazn, "ma da domani si riparte e la squadra deve andare al massimo fino a quando ci saranno le possibilità. Tutte le partite sono importanti".