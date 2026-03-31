Bosnia-Italia, dubbi sul gol del pari per un tocco di mano di Dzeko
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Proteste dell'Italia per il gol del pareggio della Bosnia. Al 79esimo Dzeko va a contrasto con Mancini per arrivare sul cross teso di Dedic. Il centravanti bosniaco riesce a far valere la sua stazza e manda il pallone verso i pali di Donnarumma che, con un mezzo miracolo, la smanaccia in qualche modo fuori dalla linea di porta. A quel punto Tabaković può ribadire in porta da pochi centimetri.
Barella si lamenta nei confronti di Turpin mimando le mani di Dzeko appoggiate sulle spalle di Mancini. Il contatto non sembra falloso ma, rivendendo le immagini, sorgono molti dubbi su quale parte del corpo Dzeko utilizzi per colpire quel pallone messo in mezzo da Dedic: il punto di contatto, tra braccio e spalla, lascia tanti interrogativi.