Bosnia-Italia, dubbi sul gol del pari per un tocco di mano di Dzeko

31 Mar 2026 - 22:52
© Da video

© Da video

Proteste dell'Italia per il gol del pareggio della Bosnia. Al 79esimo Dzeko va a contrasto con Mancini per arrivare sul cross teso di Dedic. Il centravanti bosniaco riesce a far valere la sua stazza e manda il pallone verso i pali di Donnarumma che, con un mezzo miracolo, la smanaccia in qualche modo fuori dalla linea di porta. A quel punto Tabaković può ribadire in porta da pochi centimetri. 

Barella si lamenta nei confronti di Turpin mimando le mani di Dzeko appoggiate sulle spalle di Mancini. Il contatto non sembra falloso ma, rivendendo le immagini, sorgono molti dubbi su quale parte del corpo Dzeko utilizzi per colpire quel pallone messo in mezzo da Dedic: il punto di contatto, tra braccio e spalla, lascia tanti interrogativi

dzeko
bosnia italia
mancini
fallo
mano
var
playoff
mondiale

Ultimi video

01:32
Lautaro contro Malen

Lautaro contro Malen

02:27
DICH GRAVINA POST BOSNIA DICH

Gravina: "Chiedere le dimissioni ormai è un esercizio, sono abituato"

09:20
VIDEO VERON LAZIO STYLE MCH

Veron: "Alla Lazio ho ricordi bellissimi"

04:24
MCH PULLMAN BOSNIA MCH

La Bosnia è pronta: il pullman raggiunge lo stadio di Zenica fra gli applausi

01:40
MCH ARRIVO STADIO PULLMAN ITALIA MCH

A Zenica fumogeni, cori e qualche fischio: così l'Italia arriva allo stadio"

00:44
MCH PULLMAN ITALIA MCH

Il pullman degli azzurri lascia l'hotel e si dirige verso lo stadio

01:33
De Zerbi torna in Premier

De Zerbi torna in Premier

01:58
Mondiali, ultimi verdetti

Mondiali, ultimi verdetti

01:39
Callegari: "La Bosnia non è solo Dzeko"

Callegari: "La Bosnia non è solo Dzeko"

02:23
Dzeko, l'Italia nel cuore

Dzeko, l'Italia nel cuore

01:41
Juve, tormentone Vlahovic

Juve, tormentone Vlahovic

01:34
Napoi-Lukaku: tensione

Napoli-Lukaku: tensione

01:49
Il Milan cerca Pulisic

Il Milan cerca Pulisic

01:33
Milan, oggi ancora riposo

Milan, oggi ancora riposo

02:46
Inter-Roma e due leggende

Inter-Roma e due leggende

01:32
Lautaro contro Malen

Lautaro contro Malen

I più visti di Calcio

DICH DIMARCO SCUSE DICH

Dimarco e l'esultanza: "Poco rispettoso essere ripreso"

Barça carico su Bastoni

Barça carico su Bastoni

Napoi-Lukaku: tensione

Napoli-Lukaku: tensione

SRV RULLO BOSNIA VIGILIA ITALIA ATMOSFERA-CLIMA-TIFOSI 30/3 SRV

Ambiente e tifosi: scopriamo come la Bosnia aspetta l'Italia

DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU SPIRITO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso e il sogno Mondiale: "La cosa che conta di più, per me, è il giusto spirito"

Napoli, caso Lukaku

Napoli, scoppia il caso Lukaku

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:44
Italia, Spinazzola in lacrime: "Ancora non ci credo"
22:52
Bosnia-Italia, dubbi sul gol del pari per un tocco di mano di Dzeko
22:00
Lecce: Banda in gruppo, differenziato per Coulibaly, Sottil e Veiga
21:59
Dramma in Croazia U21-Turchia U21-: il ct turco Korkmaz crolla a terra dopo un malore
21:54
Bastoni sì, Muharemovic no: Turpin estrae il rosso una sola volta, bufera social