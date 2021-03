Europei Under 21, Italia alla fase finale se…

EUROPEI UNDER 21

Azzurrini avanti con una vittoria sulla Slovenia, in caso di un altro pareggio la situazione si complica

Dopo il pari all’esordio con la Repubblica Ceca, l’Italia Under 21 ha resistito alla Spagna in 9 portando a casa un altro pareggio e dunque la formazione di Nicolato si giocherà la qualificazione alla fase finale dell'Europeo (dal 31 maggio al 6 giugno) all'ultima giornata del girone B contro la Slovenia, reduce dal ko contro la Spagna e dal pareggio contro la Repubblica Ceca. Cosa serve quindi agli Azzurrini per qualificarsi ai quarti di finale?

Certamente l’Italia si qualifica battendo la Slovenia con qualsiasi risultato (scavalcherebbe in classifica una tra Spagna e Repubblica Ceca che si affrontano), ma potrebbe qualificarsi anche in caso di pareggio se la Repubblica Ceca non vincesse con la Spagna. Con una vittoria degli iberici gli Azzurrini chiuderebbero il girone al secondo posto, più complicato invece il discorso in caso di doppio pareggio: Italia ai quarti solo se segna due gol più della Repubblica Ceca (ad esempio 2-2 e 0-0), in caso contrario invece Italia e Repubblica Ceca sarebbero pari in tutto e per gli Azzurrini sarebbe una condanna. In questo caso il regolamento dell'Europeo premia infatti il fair play e viste le quattro espulsioni in sole due partite di certo non premierebbe l’Italia.

UN TURNO A SCAMACCA E ROVELLA

Gianluca Scamacca e Nicolò Rovella, espulsi ieri sera nella gara contro la Spagna, sono stati squalificati per un turno dalla commissione disciplinare della Uefa. Indisponibile per la gara contro la Slovenia di martedì prossimo anche Del Prato, ammonito ieri e squalificato per un turno perché già diffidato (bastano due gialli per far scattare la squalifica, ndr).

