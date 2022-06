Donnarumma, prima da capitano: "Per l'Italia gioco anche senza un dito"

LE PAROLE

Il portiere azzurro: "C'è voglia di ripartire"

Maglia numero uno e fascia da capitano per Gigio Donnarumma contro l'Ungheria. Una serata speciale per il portiere azzurro reduce da una lussazione al mignolo sinistro: "Per questa maglia gioco anche senza un dito. Ringrazio anche lo staff medico che mi ha aiutato tanto. Indossare la fascia da capitano è stato emozionante, una cosa indescrivibile". Barella-Pellegrini, l'Italia riparte contro l'Ungheria







































Spirito azzurro per il portiere del Psg: "Giocherò davvero finché è possibile perché per me questa maglia è incredibile, c'è voglia di ripartire, di stare di nuovo bene insieme, ci voleva la vittoria oggi ed è arrivata anche grazie a tutti i nuovi ragazzi che ci stanno dando una mano. Sapevamo che dovevamo fare qualcosa in più, cambiare, ripartire, e i ragazzi si sono messi a disposizione con lo spirito giusto".

POLITANO: "QUI PER GUADAGNARMI IL POSTO"

“Non era facile, l’Ungheria gioca a calcio e difende alto. Nei primi venti minuti dovevamo prendere un po’ le misure, il gol di Barella ha sbloccato la partita e potevamo segnare qualche gol in più. Mi piace partire largo, puntare l’uomo o dialogare con i compagni – ha detto l’esterno azzurro alla Rai – La mancata convocazione all’Europeo? Sapevo di partire dietro, sono felice che sia andato tutto bene. Ora sto cercando di guadagnarmi un posto in nazionale, ci sono tanti giocatori forti e io provo a dare sempre il massimo”, le parole di Matteo Politano.

