NAZIONALE

Donnarumma in lacrime per l'Italia: "Mi sento responsabile, ma torneremo grandi"

Il portiere del Manchester City si commuove ripensando alla sfida contro la Bosnia: "Dispiace soprattutto per Buffon, Gattuso e Gravina, però bisogna andare avanti"  

08 Apr 2026 - 21:07
© Getty Images

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È un Gigio Donnarumma quasi inedito quello visto nell'intervista rilasciata a Sky Sport. Il portiere della Nazionale, rientrato nel club con il Manchester City dopo la delusione della terza mancata qualificazione ai Mondiali di fila, si commuove ripensando ai giorni difficili dopo Bosnia-Italia

Prima di tutto ragionando sul grande rapporto con Gattuso, Buffon e il resto dello staff: "Ho avuto un rapporto stupendo con Gigi, mister e presidente. Mi dispiace soprattutto per quello, per loro. È normale che un po' ti senti responsabile per tutto quello che sta succedendo ora".

Una presa di coscienza che però passa anche dal bilancio degli ultimi anni, in cui comunque c'è stata la vittoria dell'Europeo del 2021, e lo sguardo al futuro su una Nazionale che deve per forza ripartire: "Bisogna andare avanti perché in questi anni oltre alle delusioni abbiamo fatto cose importanti. Ora bisogna reagire, è dura, ma bisogna andare avanti con forza e con la colpevolezza che l'Italia tornerà forte e tornerà grande".

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