Sembrava l'Apocalisse. Al fischio finale di Svizzera-Italia, all'Olympiastadion di Berlino, il calcio italiano si ritrovava in ginocchio, umiliato da una Nazionale che era stata superiore agli azzurri in modo imbarazzate. Un 2-0 che non ammetteva repliche, anzi era anche fin troppo generoso per una squadra che aveva dato l'impressione di non essere all'altezza di Euro 2024 fin da subito. Praticamente da pochi secondi dal fischio d'inizio della prima partita della competizione, quando Bajrami ha infilato Donnarumma per il vantaggio dell'Albania. Poi l'Italia è riuscita a ribaltare il risultato ma le incognite erano veramente tante. Troppe.