Ascoli, il presidente Passeri: "La Serie B è un nuovo punto di partenza"

L'Ascoli ha riacceso i motori al Picchio Village e, nel giorno della ripresa dell'attività, il presidente Bernardino Passeri ha ha tracciato le linee guida della stagione 2026/27, la prima del suo mandato in Serie B.
Il numero uno bianconero ha ricordato il peso della cavalcata nei playoff, conclusa con la promozione: "Sono stati molto faticosi dal punto di vista mentale, ma sono finiti bene". Alla ripresa ha ritrovato un gruppo con l'atteggiamento giusto, "né troppo rilassato né troppo concentrato, segnale di una squadra pronta a ripartire dalle certezze costruite nella passata stagione".
Per Passeri la Serie B non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza. "Sarà una scoperta - ha spiegato - dovremo fare esperienza, mantenere la nostra identità e scendere sempre in campo per vincere". Un approccio che si riflette anche negli obiettivi stagionali: consolidare la categoria resta la priorità, senza però rinunciare ad alimentare ambizioni. "A un certo punto del campionato vedremo dove saremo. Se resterà lo spirito dello scorso anno, potremo toglierci delle soddisfazioni".
Il presidente dell'Ascoli ha poi fatto il punto sulla campagna abbonamenti. Chiusa la fase di prelazione con oltre duemila tessere confermate, l'attenzione è ora rivolta alla nuova Curva Sud, che la società conta di inaugurare dalla seconda giornata di campionato. Passeri ha ringraziato i tifosi per la fiducia dimostrata e si aspetta un'ulteriore risposta positiva dopo la promozione.
Infine, il debutto nell'assemblea della Lega B. Un'esperienza che gli ha confermato il prestigio del club marchigiano: "L'Ascoli ha un appeal incredibile, nel sistema calcio è un nome. Tutti mi hanno accolto dicendomi: bentornati in B. Per me però - ha concluso - è la prima volta".